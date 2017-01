CES 2017 : Honda présente la NeuV

La NeuV est capable de ressentir vos émotions

La Honda NeuV : véhicule d'autopartage autonome ?

Modifié le 06/01/2017 à 09h12

Rares sont les constructeurs qui ne se sont pas lancés dans la course à la voiture autonome. La NeuV est le prototype d'Honda dans le domaine, prototype qui présente une nouveauté de taille : « l'emotion engine », une Intelligence Artificielle bien particulière.Outre le côté électrique et autonome de la Honda NeuV, qui reste un concept car non destiné à la production en masse, le nouveau projet de Honda embarque « l'emotion engine » ou « moteur émotionnel ». Selon Honda, par le biais des capteurs disposés dans l'habitacle et une analyse du comportement au volant, l'intelligence artificielle de la Honda NeuV peut comprendre comment vous vous sentez et... réagir en conséquence.Si elle considère que vous êtes tendu, elle pourra réduire l'accélération ; si elle comprend que vous êtes triste, elle pourrait tenter d'égayer l'atmosphère en mettant de la musique... L'emotion engine se veut donc une interface homme-machine, tant pour améliorer la conduite que pour améliorer le quotidien des passagers.Niveau spécifications, la NeuV présente seulement deux sièges, pour une taille réduite similaire à celle d'une Smart Fortwo. On remarquera les portes qui s'ouvrent à 90 degrés vers le haut, permettant de se garer dans des espaces très étroits, ce qui fait de la NeuV un véhicule 100 % urbain.Le président de la branche R&D d'Honda, Yoshiki Matsumoto, présente toutefois la NeuV de manière un peu particulière. Il estime que la voiture pourrait, via son IA et son autonomie, être en mesure de faire de l'autopartage seule lorsque vous ne l'utilisez pas (un peu comme les taxis autonomes que développe Uber), mais également de revendre une partie de l'électricité stockée dans les batteries en cas de pic de consommation, permettant ainsi à son propriétaire de faire du bénéfice.