CES 2017 : NVIDIA rafraîchit sa Shield TV et intègre Steam et l'assistant Google

Du neuf côté logiciel

NVIDIA à l'assaut de la maison

Des prix en hausse

Modifié le 05/01/2017 à 12h32

Si NVIDIA renouvelle son offre Shield pour le salon, le fabricant ne lance pour autant pas une version 2.0 de sa console. Non. Celle-ci reste techniquement identique au modèle de 2015 avec toujours une puce Tegra X1, 3 Go de mémoire et 16 Go de stockage pour la version standard (voir). La version Pro se dote d'un disque dur de 500 Go utile pour le mode Plex maintenant intégré et si le design de la Shield Android TV n'évolue pas pour le modèle Pro, la version 16 Go est plus compacte.A défaut de nouveautés matérielles au niveau de la console, ce qui gravite autour évolue de manière significative. La manette a été entièrement redessinée : anguleuse, elle perd son pavé tactile inutile sur Android TV alors qu'elle est maintenant livrée avec la console. Tout comme la télécommande. La contrepartie c'est que la télécommande n'est plus en aluminium mais en plastique et qu'elle est maintenant alimentée par des piles et a perdu son connecteur jack.La bonne nouvelle c'est que les possesseurs de Shield Android TV de première génération pourront mettre à jour leur console vers Android 7.0 et ce dès le 16 janvier nous annonce NVIDIA. Parmi les nouveautés, il y a l'inclusion de Steam. La console de NVIDIA proposera la fonction Steam Link qui permet pour mémoire de streamer depuis son PC sur le réseau local les jeux de sa bibliothèque Steam. NVIDIA communiqué également sur la 4K HDR pour cette « nouvelle » Shield, c'est bien sauf que la Shield actuelle le supporte déjà que ce soit via Netflix ou via GeForce Now pour les quelques titres compatibles. Au sujet des jeux, NVIDIA annonce l'arrivée du catalogue Ubisoft sur sa console tandis que son service payant GeForce Now bascule sur une nouvelle infrastructure matérielle à base de GPU Pascal en lieu et place des précédentes solutions Kepler.On retiendra l'inclusion de l'assistant Google, lequel joue sur le terrain de la maison connectée. Il est en effet question de contrôler certains de ses objets connectés depuis la Shield à la manière de ce qui peut être fait avec une Apple TV via HomeKit, le tout à la voix. Du coup, NVIDIA lance un nouvel accessoire, le NVIDIA Spot lequel est un micro connecté à l'Assistant Google qui permettra de donner des ordres à ses périphériques connectés depuis n'importe quelle pièce de la maison pour peu que la Shield TV soit allumée.NVIDIA annonce une disponibilité de ses nouveaux packs Shield pour le 16 janvier en France avec un prix public conseillé de 229,99 euros TTC pour le modèle 16 Go avec manette et télécommande. Le précédent modèle 16 Go était facturé 199 euros, il est vrai sans manette ni télécommande du moins lors du lancement. La Shield Pro 500 Go arrivera plus tard à un prix non encore communiqué.