CES 2017 : Lenovo annonce un casque VR à 300 euros

Les caractéristiques du casque VR de Lenovo

Un casque de réalité virtuelle à près de 300 euros ?

Modifié le 04/01/2017 à 12h04

Le casque n'a pas encore de date de sortie il devrait être en mesure de séduire, notamment, par un prix fortement compétitif par rapport aux trois grands acteurs du secteur, HTC avec son Vive, bien entendu, mais également Sony et son PlayStation VR ou l'Oculus Rift.Pas encore fonctionnel, le prototype de casque VR dévoilé par Lenovo, mardi 3 janvier 2017 a de solides arguments : il disposera de deux écrans OLED 1 440 x 1 440 pixels, soit une définition supérieure à celle du HTC Vive et de l'Oculus Rift de Facebook. C'est en tout cas la définition finale prévue par Lenovo mais il faudra bien évidemment attendre la commercialisation, pas encore annoncée, pour en être certain.Avec un système deà six axes, le casque Lenovo devrait se passer de caméras externes, selon les journalistes dequi signalent également une taille et un poids inférieurs à ceux du HTC Vive . Alors que ce dernier pèse 550 grammes, le Lenovo VR ne devrait peser que 350 grammes annonce la marque.Le casque de Lenovo devrait être équipé de la suite Microsoft pour la réalité virtuelle, Windows Holographic. Il se destinerait donc aux utilisateurs de PC, comme le HTC Vive ou l'Oculus Rift. Mais l'argument principal de Lenovo est clairement le prix que son casque de réalité virtuelle devrait coûter.Alors que le HTC Vive affiche un prix supérieur à 900 euros et que l'Oculus Rift devrait avoir un prix aux alentours de 650 euros, le Lenovo VR afficherait un prix compris entre 300 et 400 dollars (soit entre 280 et 380 euros).