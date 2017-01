CES 2017 : des robots à intelligence artificielle pour LG ?

Un robot pour gérer toute la maison et doté d'intelligence artificielle ?

L'intelligence artificielle partout dans la maison, mais pas que

Modifié le 03/01/2017 à 14h42

Le groupe coréen sera présent au CES 2017 de Las Vegas et va frapper fort : il va présenter des robots dotés d'intelligence artificielle pour aider aux tâches quotidiennes. Rendez-vous est pris avec la presse dès le jour de l'ouverture du Consumer Electronics Show, mercredi 4 janvier 2017.Le succès desdomestiques, comme Google Home ou encore Amazon Echo, commence à faire des envieux. Microsoft a, dans ses cartons, son propre hub domestique basé sur Windows 10 et Cortana, mais désormais, il va falloir faire avec de nouveaux entrants dans le secteur. LG prépare Hub Robot, un robot qui permettrait de commander la maison.A la différence de Google Home ou Amazon Echo, qui sont des stations fixes, Hub Robot devrait être en mesure de suivre son propriétaire et donc lui permettre de commander la maison où qu'il soit dans la pièce. Naturellement, LG devrait dévoiler d'autres fonctionnalités afin de rendre intéressante sa nouveauté, mais il annonce déjà que toutes ses nouveautés disposeront d'une Intelligence Artificielle.La nouvelle génération de robots de LG sera, comme le précise l'entreprise, la première à ne pas avoir de fonction nettoyante, LG étant jusque-là spécialisée dans les robots-aspirateurs. C'est donc un changement de stratégie majeur pour le groupe coréen, qui vise un marché en plein essor.LG annonce également la présentation de robots destinés au jardinage et, bien évidemment, le groupe ne laisse pas de côté les professionnels, avec des robots destinés à un usage commercial, comme l'accueil de passagers, à l'instar de Pepper développé par Aldebaran Le géant coréen va-t-il être en mesure de conquérir sa place sur ce marché très prisé ?