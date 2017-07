Lyon teste Stan, le robot voiturier

Des parkings mieux rangés

Gain de temps pour le voyageur

Modifié le 07/07/2017 à 12h05

Les concepteurs de Stan promettent un gain de temps pour les voyageurs laissant leur voiture au parking.Déjà en phase de test à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Stan arrive à Lyon. Développé par la start-up Stanley Robotics, le robot voiturier sera expérimenté dès la rentrée de septembre sur le parking extérieur longue durée P5 de l'aéroport Saint-Exupéry. Avec son physique de frigo couché, Stan est un as du rangement.Capable de ranger sans dommages des véhicules de façon dense, Stan serait capable d'augmenter de 50 % la capacité de stockage d'un parking. Une compétence qui intéresse beaucoup la direction de Lyon-Saint Exupéry : limité dans sa croissance foncière, l'aéroport a vu son trafic passager grimper de 9,8% l'an dernier à 9,5 millions de voyageurs. Et ils sont nombreux à venir prendre leur avion en voiture.Gain de place sur le parking, gain de temps aussi pour les voyageurs... Finies les errances à l'affût d'une place pas trop loin de son terminal d'embarquement : il suffira de déposer sa voiture dans un box dédié, installé à l'entrée du parking extérieur et de conserver vos clés. Equipé de bras puissants, Stan la soulève par les roues, puis la conduit à son emplacement dans un parking sécurisé.Le système est connecté au billet d'avion des passagers. A votre retour, pas d'attente : Stan le voiturier aura préparé votre véhicule avant votre descente d'avion. A Roissy, le robot de Stanley Robotics est pour l'heure réservé aux clients optant pour la formule de parking la plus chère. Lyon-Saint Exupéry n'a pas encore précisé à quels voyageurs il réservait son robot voiturier.