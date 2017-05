La voiture totalement autonome est pour 2019, annonce Tesla

L'Autopilot au niveau 5 sous deux ans

Californie-New York fin 2017

Modifié le 05/05/2017 à 09h44

Vrai bond technologique, ou simple coup marketing, l'annonce d'Elon Musk précède un test grandeur nature qui devrait avoir lieu à l'automne 2017.Alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Tesla, la marque n'entend pas pour autant freiner ses ambitions dans le domaine du véhicule totalement autonome. Le fantasme d'ingénieur pourrait devenir réalité d'ici deux ans seulement, à en croire le patron de la marque Elon Musk, convaincu que ses équipes seront en mesure de proposer une conduite autonome totale avant 2020.La version 1 de l'Autopilot sortie en 2015 permettait une optimisation de la conduite : maintien de la ligne, dépassement, freinage automatique et freinage d'urgence, avec à la clé une réduction de 40 % des accidents graves selon Tesla. Mais le bond promis pour 2019 est d'un autre ordre : Tesla assure qu'au niveau 5, son Autopilot permettra au conducteur de lâcher complètement le volant et de s'en remettre entièrement au véhicule pour l'amener à bon port, quelles que soient les conditions.Durant sa conférence TED, Elon Musk a annoncé qu'un premier test grandeur nature de conduite autonome longue distance aurait lieu cette année, probablement en novembre ou décembre. L'objectif sera de relier la Californie à New York sans toucher le volant, soit une traverséedes Etats-Unis, symbolisant une conquête de l'Ouest à l'envers. Le conducteur devra toutefois rester vigilant en cas de dégradation des conditions de circulation ou météo, la conduite autonome n'atteignant pour l'heure que le niveau 4 selon l'échelle développée part Tesla.A noter qu'à la différence de ses concurrents, Elon Musk se dit convaincu que le véhicule totalement autonome n'aura besoin que de caméras pour être parfaitement opérationnel. Les modèles de Tesla sont équipés de 8 caméras sur leur pourtour. La vision à 360° rendrait inutile l'ajout de capteurs de distance laser dit lidar, une technologie complémentaire sur laquelle misent pourtant tous les concurrents de Tesla.