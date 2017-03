Voiture autonome : les tests d’Uber en pause après un accident

Un accident sans conséquences à Tempe en Arizona

De nombreuses informations analysées à la loupe

Modifié le 27/03/2017 à 09h21

Heureusement, il n'y a ni décès ni blessé à déplorer : mais l'événement a été pris très au sérieux par le groupe qui a décidé de mettre en pause l'ensemble de son programme.Si l'information fait le tour du monde c'est uniquement car l'une des voitures concernées est une des voitures-test d'Uber et qu'elle était, semble-t-il, en mode pilote automatique lorsqu'elle en a percuté une autre. La voiture Uber s'est retrouvée sur le flanc, comme le montrent diverses photos et vidéos postées sur Twitter, notamment par le site Fresco News.L'accident, survenu à Tempe en Arizona, n'a fait aucun blessé : seuls des dommages matériels sont à déplorer. Mais il a de grosses conséquences pour Uber et son programme : les voitures autonomes ne sont pas encore totalement acceptées par le public et l'argument principal pour les défendre est leur sécurité, prétendument meilleure. Un accident est donc une mauvaise nouvelle.Ce n'est pas la première fois qu'une voiture autonome a un accident : des Tesla mais également des véhicules-test de Google en ont été victimes ; Tesla a même dû faire face à des décès. Mais ces événements sont importants : les capteurs et logiciels embarqués peuvent être améliorés en analysant les données de l'accident et les moments qui l'ont précédé.C'est ce que va s'employer à faire Uber dans les mois prochains : le groupe doit aussi comprendre si la voiture était en mode autonome ou si elle était conduite par l'ingénieur qui supervisait le test. En attendant d'en savoir plus, tous les véhicules autonomes Uber à Tempe en Arizona, à Pittsburgh en Pennsylvanie et à San Francisco en Californie ont été mis à l'arrêt.