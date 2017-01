Watson d’IBM va remplacer des employés d’un assureur

Watson va reprendre le travail d'une trentaine d'employés

Watson va calculer les montants des remboursements

Modifié le 06/01/2017 à 17h49

Au Japon, toutefois, un assureur va remplacer certains de ses employés par une Intelligence Artificielle, et pas n'importe laquelle : Watson, l'Intelligence Artificielle développée par IBM . Une décision qui vise à faire faire des économies à l'entreprise.L'assureur spécialisé dans la santé Fukoku Mutual Life va réaliser un changement radical dans ses équipes. Comme le rapporte le journal britannique, le groupe va remplacer 34 de ses employés, qui ont des tâches estimées comme étant redondantes, par l'intelligence artificielle Watson. Une décision qui va coûter assez cher : 1,1 million d'euros pour installer le superordinateur.Ce dernier devrait coûter environ 100 000 euros par an en entretien et frais divers mais, au final, Fukoka Mutual Life estime que les économies seront de près de 1,6 million d'euros par an. Si l'expérience est réussie, la tendance de remplacer les hommes par des intelligences artificielles pourrait rapidement se répandre au Japon, où le vieillissement de la population commence à poser problème en entreprise.Le travail de Watson ne concerne pas encore des prises de décision, bien que certains projets allant en ce sens ont déjà été réalisés. Chez Fukoka Mutual Life, le superordinateur d'IBM va calculer les montants des remboursements des clients. La firme ne va toutefois pas lui faire une confiance aveugle : tout montant devra être revérifié par un employé senior avant d'être validé.Les entreprises qui s'intéressent à l'intelligence artificielle pour remplacer ou seconder les employés sont nombreuses et même le gouvernement japonais voudrait s'y lancer, afin de faire réaliser à des ordinateurs les tâches les plus répétitives de l'administration, comme les réponses à certains courriers.Comme le rappelle, d'ici 2035, selon une recherche de l'Institut Nomura de Tokyo, 50 % des emplois actuels du Japon pourraient être réalisés par des robots et des ordinateurs.