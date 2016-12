Zenbo, le robot d’Asus, en vente le 1er janvier à Taïwan

Zenbo : le robot de compagnie d'Asus

Près de 600 euros pour acheter un Zenbo

Modifié le 22/12/2016 à 17h10

Asus se lance donc lui aussi dans un secteur que l'on suppose voué à une croissance rapide dans les années à venir, avec un premier produit au prix accessible pour la majorité. De quoi lui garantir, peut-être, un succès commercial. Si les Hommes sont déjà prêts à avoir un robot de compagnie à la maison...Le robot Zenbo ne ressemble pas vraiment à un humain : l'anthropomorphisme de la science-fiction n'est pas encore à l'ordre du jour. Il n'a pas de jambes ni même des bras, contrairement à Pepper d'Aldebaran, mais il dispose d'un écran à la place du visage sur lequel s'affichent ses expressions ; c'est un début. Sa mise en vente est peut être une première étape vers une société futuriste où les robots côtoieront les humains.Ils les côtoieront mais, surtout, ils les aideront : Zenbo offre une multitude de fonctionnalités. Il répond aux commandes vocales, propose de vous rappeler un rendez-vous ou autres tâches régulières et ponctuelles et, bien évidemment, interagit avec les adultes et les enfants. Il peut également garder la maison et, lorsqu'il est utilisé avec une Asus ZenWatch 3, peut détecter la chute d'une personne.Le but premier de cette nouvelle vague de robotique est d'éviter l'isolement, notamment des personnes âgées. Grâce aux commandes vocales et aux systèmes de surveillance, Zenbo pourrait aider en cas d'urgence. Le prix annoncé par Asus devrait finir de convaincre les familles qui jugeraient utile une telle présence chez elles ou chez un de leurs proches.Zenbo sera mis sur le marché le 1er janvier 2017 à Taïwan, pays d'origine d'Asus. Deux configurations seront disponibles, les deux avec des stocks limités pour l'instant. Zenbo en modèle standard coûtera environ 600 euros (620 dollars ou 19 900 dollars de Taïwan) et disposera d'une mémoire de 32 Gigaoctets. Une version 128 Go avec une station de recharge automatique sera proposée au prix de 750 euros environ (780 dollars ou 24 900 dollars de Taïwan). Un prix équivalent à environ la moitié du salaire moyen mensuel du pays.