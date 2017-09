Arcep : des cartes pour évaluer la couverture mobile des opérateurs

Quatre niveaux d'évaluation de la couverture mobile

Une mesure pour améliorer la couverture mobile

Modifié le 18/09/2017 à 11h36

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a demandé aux opérateurs de publier des cartes évaluant la couverture mobile pour les services de voix et les SMS sur l'ensemble de la France métropolitaine. Quatre niveaux d'évaluation sont proposés : très bonne couverture, bonne couverture, couverture limitée, pas de couverture.Ces cartes, publiées par l'Arcep et consultables également depuis l'application monreseaumobile.fr, permettront aux utilisateurs de comparer les performances des différents opérateurs sur la zone qui les concerne mais aussi sur l'ensemble du territoire afin de faire leur choix de façon éclairée.Par ce «» l'Arcep entend «». Il s'agit en effet, d'inciter les opérateurs à intensifier leurs efforts en réorientant «».Selon l'Arcep, l'open data (c'est à dire le fait que ces données soient en accès libre) ne pourra qu'engendrer un cercle vertueux. Effectivement, le fait que les utilisateurs puissent faire leur choix en connaissant les performances de chaque opérateur en matière de couverture mobile incitera les opérateurs à faire des investissements dans la couverture du territoire. Investissements qui seront rapidement rentabilisés par l'arrivée de nouveaux clients.