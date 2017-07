La 4G+ à 500 Mbit/s réels chez Orange à Villefranche-sur-Saône

Test grandeur nature pour le Tour de France

Trois bandes 4G agrégées

Modifié le 13/07/2017 à 12h00

La 4G+ déployée dans le Rhône va aussi permettre à Orange d'éprouver des technologies qui seront reprises à l'arrivée de la 5G.A Villefranche-sur-Saône, la réalité virtuelle simultanée et sans latence dans 12 casques connectés à des smartphones mobiles au même endroit, c'est possible. Orange en a fait la démonstration le 7 juillet dernier à l'arrivée de la 7ème étape du Tour de France à Nuits-Saint-Georges, filmée par des caméras 4K à 360 degrés. Les images étaient visionnées en direct dans les casques de RV au centre de Villefranche-sur-Saône.Une telle performance aurait été impossible il y a de cela quelques mois dans cette ville de 37.000 habitants. La 4G+ inaugurée par Orange début juillet permet aujourd'hui d'atteindre un débit maximal théorique de 680 Mbit/s, contre 220 Mbit/s environ avant le début des travaux il y a six mois.Les meilleurs spots de la ville ont offert en condition réelle un débit réel jusqu'à 500 Mbits/s, selon un test réalisé le 30 juin avec un Sony Xperia XZ Premium. Pour y parvenir, Orange agrège trois bandes de fréquence 4G pour un total cumulé de 50 MHz, associée à une technique de multiplexage baptisée Mimo 4X4 et à la modulation optimisée des débits 256QAM. Orange envisage déjà de reprendre ces technologies pour la 5G.Orange mise sur l'expérimentation de Villefranche-sur-Saône pour valider l'évolution de son réseau Très Haut Débit Mobile, destinée à s'adapter la consommation croissante de la vidéo et du streaming mobiles.