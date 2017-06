Téléphone mobile : qui a le meilleur réseau ?

Réseaux mobiles : Orange en tête, Free à la traîne

Accès Internet : le débit moyen médiocre chez Free par rapport à Orange

Modifié le 22/06/2017 à 10h22

C'est Orange qui remporte une fois de plus la palme du meilleur réseau de téléphonie mobile en France. Orange est le réseau le plus performant d'après l'enquête de l'Arcep, tant pour les appels que pour l'accès à Internet, et ce, pour deux raisons : d'abord, Orange est l'héritier de l'opérateur historique France Télécom.De fait, Orange a toujours eu un avantage concurrentiel sur les autres : meilleur accès aux points hauts pour installer des antennes, des centrales téléphoniques partout sur le territoire et du personnel dédié pour installer du matériel, déployer et entretenir le réseau.Ensuite, et bien tout simplement parce que lorsque l'on est le plus gros opérateur français, en détenant plus de la moitié des abonnés mobiles, c'est plus facile d'investir, on est plus rentable !Mais ce que révèle le rapport du gendarme des télécoms, c'est que les concurrents d'Orange ne s'avouent pas vaincus. Ces derniers mois, ils ont tous énormément investi et ce sont SFR et Bouygues Telecom qui sont les mieux récompensés pour leurs efforts. Résultat : l'écart se réduit considérablement avec Orange !Par exemple, pour les appels, on décompte 95,9 % d'appels réussis chez Orange, mais Free et SFR sont juste derrière avec 95,7 %. Autant dire une différence minime. Bouygues est un peu en retard à 94,9 %. L'Arcep distingue aussi les appels réussis et « de qualité correcte », où l'écart est également relativement réduit entre les quatre opérateurs. En revanche, pour les appels réussis et de qualité parfaite, le leader, toujours Orange, est à 94,3 %, les autres sont juste derrière, mais Free est beaucoup plus bas : seulement 9 appels sur 10 passés sur son réseau sont à la fois réussis et confortables.L'autre grand critère de mesure et de comparaison entre les réseaux, c'est évidemment l'accès à Internet. Les testeurs de l'Arcep ont sillonné la France avec des téléphones pour mesurer la qualité du réseau. Ils ont affiché des pages web, visionné des vidéos en streaming, envoyé et reçu des fichiers par mail. La moyenne de tous ces essais donne Orange en tête, tant pour le taux de réussite que pour le débit, suivi par SFR et Bouygues au coude à coude. En revanche, Free est bien souvent derrière, voire loin derrière. Pour le débit moyen en upload, par exemple, quand Orange affiche 9 253 kbit/s, SFR et Bouygues sont un peu au dessus de 7 100 kbit/s, quand Free est à peine à 5.000 kbit/s...Le rapport de l'Arcep mentionne tout de même que dans l'absolu, la qualité de l'accès à Internet sur téléphone mobile va en s'améliorant, notamment en zone rurale.