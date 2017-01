4G : SFR en tête du déploiement d'antennes en 2016

5 248 nouvelles antennes 4G pour SFR en 2016

27 000 sites 4G en France au 1er janvier 2017

Modifié le 06/01/2017 à 18h08

Il faut dire que SFR partait de loin par rapport à ses concurrents, mais tout de même : en 2016, SFR a installé et activé 5 248 nouvelles antennes 4G, quand Orange en a allumé un peu plus de 3 000, Bouygues Telecom et Free Mobile se contentant de moins de 2 000 nouveaux sites chacun.Résultat, en intégrant les activations de décembre dernier (+730 antennes), SFR compte désormais 9 835 antennes actives, quand Bouygues Telecom, grâce à son ancien réseau 1 800 Mhz qui lui a donné longtemps un temps d'avance sur ses concurrents, compte 10 600 antennes, et Orange, un peu plus de 10 000. Free Mobile, de son côté, ne dispose que de 7 568 antennes.Au 1er janvier 2017, la France compte désormais plus de 27 000 sites hébergeant des antennes 4G actives, réparties entre les quatre opérateurs, sachant que sur un même site, parfois, deux, trois, voire les quatre opérateurs peuvent avoir installé leurs équipements, notamment quand il s'agit de points hauts rares et recherchés appartenant à une collectivité, qui n'accepte pas d'exclusivité et propose les mêmes conditions à tous les acteurs des télécoms, afin d'assurer la meilleure couverture possible aux habitants du territoire concerné.En 2017, le déploiement de la 4G devrait se poursuivre à marche forcée, les opérateurs ayant des objectifs contractuels de couverture du territoire, en plus de la couverture de la population, à atteindre dans les trois prochaines années.