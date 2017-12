Améliorer la couverture Wi-Fi est plus simple qu’il ne paraît

Une couverture Wi-Fi correcte : un enjeu de confort mais aussi de sécurité

Optimiser la couverture Wi-Fi : un moyen artisanal... soudain devenu nec plus ultra

Modifié le 26/12/2017 à 13h32

Par défaut, les antennes des routeurs Wi-Fi sont conçues pour répandre le signal dans un rayon circulaire. Souvenez-vous, ce n'est pas un hasard si l'on recommande de placer le routeur au milieu de la pièce (et du logement). Mais que faire si votre logement ou votre bureau est très grand et de forme allongée ? D'une part, le signal Wi-Fi risque de ne pas être suffisamment fort pour atteindre la partie opposée du logement. D'autre part, si le routeur n'est pas placé au milieu du logement mais contre un mur, le signal se répandra forcément au-delà des limites de votre appartement, ce qui est indésirable (risque d'intrusion dans votre PC et risque de vol de vos données).Alors, pour résoudre ces deux problèmes, Xia Zhou et Changxi Zheng se sont inspirés d'un moyen artisanal et vieux comme le monde (le monde du Wi-Fi en tout cas), et que tous les férus de l'informatique connaissent : placer derrière les antennes du routeur une cannette métallique coupée dans le sens de la longueur. Cet « écran » long d'une vingtaine de centimètres réfléchira les ondes envoyées là où on n'en a pas besoin, pour les rediriger vers la partie du logement où elles sont au contraire nécessaires.Et comme nous sommes en 2017, les deux chercheurs ont abordé le problème avec des moyens modernes, en l'occurrence l'impression 3D. En fonction des caractéristiques du logement, ils conçoivent sur ordinateur un réflecteur de forme parfaite, avant de créer grâce à une imprimante 3D son modèle en plastique, qu'ils recouvrent d'une feuille d'aluminium. À condition de posséder les mesures précises des pièces à couvrir (et donc connaître aussi les limites que les ondes ne doivent pas dépasser), l'ordinateur peut créer un réflecteur qui sera à même de fournir une couverture parfaite (comme le montre l'illustration ci-dessus).Selon les deux chercheurs, les réflecteurs qu'ils fabriquent sont capables de réduire la puissance du signal de 10 dB et de l'augmenter de 6 dB. Pour illustrer leur invention, ils ont même tourné une vidéo YouTube , qui montre toutes les étapes.