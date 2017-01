Décodeur Plus : la nouvelle box TV/ADSL/Fibre de SFR

Décodeur Plus : une box simple d'utilisation

Le #DecodeurPlus SFR est le décodeur avec disque dur le plus compact du marché 👌👇 pic.twitter.com/3EWmLnc8ve — SFR (@SFR) 16 janvier 2017



Une box identique à celle que l'on trouve sur le marché

Modifié le 17/01/2017 à 18h05

Il s'agit d'un seul et unique décodeur, fabriqué via le même procédé que le modem fait par Sagemcom et appelé Décodeur Plus. SFR estime que cette nouvelle box est la plus compacte sur le marché de l'offre internet en France. Elle reprend donc les fonctionnalités de la Box Zive, mais, fait nouveau, elle sera fournie à tous ses clients, qu'ils soient connectés à Internet par l'ADSL ou par la fibre.Concernant la box en elle-même, il est possible de la relier directement au modem Labox Plus en wifi. Le Décodeur Plus étant équipé de trois antennes, l'appairage est très facile et rapide via WPS. Il permet ainsi de décoder 9 flux en simultané. Quatre flux qui sont utilisés pour la box en elle-même (un live, in PIP et deux enregistrements) et 5 flux qui sont donc dédiés uniquement aux flux mobiles. D'après SFR, la box s'installe très rapidement, 5 minutes suffisent pour le mettre en route et l'interface s'affiche tout de suite. Le maniement de Décodeur Plus est assez rapide et pratique, les menus et les logos s'affichent instantanément. Méfiance tout de même, quelques petits dysfonctionnements peuvent arriver, mais globalement, la box se révèle assez fiable.Pour autant, elle ne se démarque pas des autres box que l'on trouve sur le marché. Pratique certes, mais elle pourrait être bientôt supplantée par la future V7, la box qu'a prévu de sortir Free depuis bien des mois.Décodeur Plus est disponible dès à présent, pour tous les nouveaux clients FTTH et pour les clients DSL qui migrent ou qui ont décidé de migrer en FTTH. Ainsi, ces clients déjà abonnés au réseau SFR auront une interface commune dès le mois de février. Cependant, impossible de savoir si les clients de l'offre box Evolution y auront accès ou non.