Le Wi-Fi à bord des TGV Paris-Lyon dès le 15 décembre

Se connecter à TGV Connect pour accéder au Wifi gratuit

TGV Connect : 200 à 500 Mo en seconde classe

Modifié le 14/12/2016 à 18h13

Les voyageurs des 19 rames de TGV de la ligne Paris-Lyon pourront accéder à un nouveau service de la SNCF : TGV Connect. Avec ce Wi-Fi entièrement gratuit, une page d'accueil s'affichera sur leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs, avec une carte des zones couvertes et non couvertes. Pour s'y connecter, rien de plus simple : sélectionner le réseau TGV Connect, et entrer son numéro de billet de train.La SNCF, dans son communiqué de presse, précise que d'autres lignes à grande vitesse suivront bientôt cette voie. Pour ce faire, la SNCF a conclu un partenariat avec le réseau Orange pour connecter l'ensemble de ses voyageurs. Le réseau a ainsi eu besoin de «» dixit la SNCF.La SNCF et le réseau Orange précisent que le débit sera meilleur que la connexion depuis un smartphone durant le voyage. Qui plus est, ils estiment que le réseau sera capable de supporter les connexions d'un millier de voyageurs.Attention : le volume de données utilisable sera plafonné en fonction de sa classe de réservation ! Les voyageurs de seconde classe pourront disposer entre 200 et 500 Mo de data, ceux de première auront droit à 1 Go de data. Par ailleurs, certains usages seront bridés, comme la vidéo en streaming, sauf.. pour les passagers de première !