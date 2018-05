Facebook et Qualcomm s'associent pour accélérer les débits internet

Terragraph quoi ?

Qualcomm s'associe au projet de Facebook

Modifié le 21/05/2018 à 15h49

Il faut remonter à la conférence annuelle des développeurs de 2016 pour retrouver l'annonce qu'avait fait Facebook à l'époque, de son nouveau projet baptisé «», visant à rendre l'envoi de données via des routeurs plus efficace, ainsi qu'à augmenter la vitesse d'internet de manière générale.», voilà le nom que porte le projet sur lequel Facebook travaille depuis bientôt deux ans. Annoncé lors de la conférence annuelle des développeurs de l'année 2016, le projet est présenté comme un «», selon Jay Parikh, vice-président deD'après la firme américaine, leserait ni plus ni moins qu'une nouvelle façon de se connecter à internet en utilisant la technologie des ondes millimétriques. Ces ondes millimétriques seraient beaucoup plus rapides que les ondes d'un signal Wi-Fi classique, ce qui permettrait l'envoi de données plus de 10 fois plus rapidement.Les premiers tests réalisés sur Facebook auraient déjà montré que le débit total pouvait atteindre 2,1 Gbps pour un seul noeud de distribution, en sachant que les ingénieurs américains s'attendent à une vitesse encore plus élevée au fur et à mesure que les tests se poursuivront.2 ans ont donc passé depuis l'annonce de Facebook quant à son, et le moins que l'on puisse dire est que ledit projet avance plutôt bien. Ainsi, Facebook a désormais choisi de faire appel à Qualcomm afin de lui fournir la technologie nécessaire à la bonne avancée deDe nouveaux jeux de puces Qualcomm seront donc intégrés à la technologie du projet de façon à ce que les fabricants puissent, et c'est le but de l'opération, mettre à niveau leurs routeurs afin de pouvoir envoyer des données à la fréquence de 60 GHz, de manière à «».Les premiers essais terrain dudevraient démarrer au milieu de l'année 2019.