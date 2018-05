Wi-Fi EasyMesh : fini, le monopole des fabricants de routeurs

L'interopérabilité entre routeurs de différents fabricants ne dépend désormais que des fabricants

L'interopérabilité ne sera pas obligatoire... pour le moment

Modifié le 14/05/2018 à 16h32

Si vous achetez des routeurs Wi-Fi supplémentaires pour votre maison, vous ne serez plus obligé de vous fournir chez un même fabricant.Imaginons que votre routeur Wi-Fi ne couvre pas assez bien votre logement, ou que vous souhaitez étendre le réseau au-delà des limites de la maison pour également profiter du Wi-Fi dans votre jardin. Aujourd'hui, pour le faire, vous n'avez qu'un seul choix : racheter un deuxième routeur auprès du même fabricant. C'est devenu tellement banal et inéluctable qu'on a fini par s'y faire. Mais les lignes commencent à bouger !The Wi-Fi Alliance, l'organisation qui fédère les fabricants d'équipements Wi-Fi et en édicte les règles, vient d'annoncer que l'interopérabilité entre les routeurs de différents fabricants sera bientôt possible. Du moins, on peut désormais l'espérer, car le code informatique permettant aux routeurs de différents fabricants de « se parler » vient d'être mis à disposition de tous les membres du Wi-Fi Alliance . Ils ont désormais la possibilité de mettre à jour les logiciels de leurs équipements, pour faire de cette interopérabilité une réalité. Vous avez bien lu : le remplacement des équipements ne sera pas nécessaire, une simple mise à jour du logiciel qui fait tourner les routeurs suffira.Pour ce qui est de la pratique, il faudra attendre pour voir si cette interopérabilité verra effectivement le jour. Car si les fabricants en ont désormais la faculté, personne ne sait s'ils vont effectivement choisir de mettre en place cette interopérabilité. Pour les petits fabricants, c'est effectivement un bon plan : pouvant assurer le consommateur de la compatibilité de leurs propres équipements avec les leurs, ils gagneront ainsi en légitimité, ce qui sera un levier supplémentaire pour eux pour vendre leurs équipements.Pour les grands fabricants établis, la logique peut être l'inverse : moins leur écosystème sera ouvert, plus les consommateurs seront obligés d'y rester, ce qui constituera pour eux un monopole de fait. Les autorités publiques oeuvrant contre le développement de la concurrence pourront-ils imposer le respect de l'interopérabilité ? Affaire à suivre...