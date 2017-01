Facebook et Station F, l'incubateur de Xavier Niel, main dans la main

Facebook mise sur un partenariat avec Station F

Station F : premier incubateur à Paris

Facebook espère ainsi contribuer au développement de jeunes start-up indépendantes, notamment celles qui travaillent sur la data. L'entreprise américaine proposera, à ces toutes jeunes entreprises, leurs propres experts afin de les accompagner le mieux possible dans leur projet.Facebook fait donc le choix de l'innovation avant tout et ce partenariat facilitera aussi bien Station F que cette dernière.Située à proximité de la gare d'Austerlitz, Station F a été financée par l'entrepreneur français Xavier Niel, patron de Free. Ce programme est désormais prêt à accueillir 10 000 jeunes entreprises sur une surface de 34 000 mètres carrés. Le premier incubateur français a décidé de s'implanter à la « Halle Freyssinet », un bâtiment ferroviaire construit dans les années 1920, qui se situe juste derrière la gare parisienne.Le bâtiment va être complétement transformé. Il va également être scindé en deux espaces distincts : le premier qui accueillera les start-up et l'autre dédié à l'événementiel avec notamment un café, un restaurant et aussi un laboratoire pour fabriquer des prototypes de produits électroniques.Station F a été créée avant tout pour faciliter la vie des jeunes entreprises.