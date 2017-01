L'avenir du CPL passe par le Wi-Fi ? Devolo lance un pont Wi-Fi Gigagate

Modifié le 11/01/2017 à 15h43

Le CPL aurait-il vécu ? Une chose est sûre si la technologie a évoluée au fil des ans elle reste confrontée à une problématique sur lequel l'utilisateur final n'a aucune emprise : la nature de son installation électrique. Et c'est ainsi que parfois le meilleur des kits CPL peut ne pas donner satisfaction. Un problème pour l'allemand Devolo qui s'est fait une spécialité en matière de solutions réseau utilisant le circuit électrique du domicile.Pour y remédier, Devolo annonce le Gigagate. Il s'agit d'un kit composé de deux appareils : une base et son satellite. La base se branche à proximité de la box Internet, le satellite à l'endroit où vous souhaitez amener le réseau : dans le salon, dans le grenier, ou n'importe quelle pièce de votre habitation. Les deux appareils communiquent entre eux via une laison Wi-Fi sur la bande des 5 GHz. Devolo indique utiliser un chiffrement WPA2/AES 128 pour la sécurité des données alors que le débit annoncé est de 2 Gbits entre les deux appareils.Le satellite Gigagate dispose d'un port Gigabit Ethernet et de quatre connecteurs RJ45 100 Mbits. Mais ce n'est pas tout puisque l'allemand Devolo a doté le satellite Gigagate d'un circuit Wi-Fi ! Ainsi alors que le satellite communique avec sa base en Wi-Fi, il créée un nouveau réseau Wi-Fi dans la pièce où vous l'avez installé. Cette fois ce réseau Wi-Fi opère sur la bande des 2,4 GHz pour un débit maximal de 300 Mbits/s.Devolo annonce qu'il proposera des satellites additionnels à la vente au prix de 139,90 euros TTC alors que la base peut piloter un maximum de 8 satellites. Le kit de démarrage composé de la base et du satellite est vendu 229,90 euros TTC. C'est cher quand on sait par exemple qu'un opérateur comme Orange propose le même genre de solution, basée sur une technologie Motorola, à 99 euros TTC le pack de deux Liveplug Wifi alors qu'avec une Livebox Play ou Livebox 4 un seul Liveplug Wifi est nécessaire : il est alors facturé 59 euros TTC. Il est à noter toutefois que les Liveplug Wifi d'Orange ne sont pas aussi flexibles (3 ports Ethernet, débit moindre, pas de Wi-Fi embarqué) que le nouveau Gigagate de Devolo.