La Nintendo Switch à 350 euros sur Amazon

Modifié le 13/01/2017 à 08h38

Le géant du e-commerce Amazon a toutefois répondu à la question que se posaient les fans Français de Nintendo en référençant la console quelques heures seulement après la conférence de presse.MàJ : le distributeur Micromania l'a annonce sur Twitter à 299 euros avant de revenir sur le prix et annoncer 329 euros.Sur le site Amazon, l'attente est terminée : la Nintendo Switch affiche enfin son prix de vente français et il est plus élevé que celui annoncé pour l'Amérique du Nord, soit 299 dollars. Amazon France affiche la Switch à 350 euros, soit 371 dollars américains. Une mauvaise nouvelle pour les joueurs français.Comme prévu, la Switch sera disponible avec les deux versions des Joycon, les nouvelles manettes : une version sobre avec des Joycon noirs et une version colorée avec les Joycon rouge et bleu. Le prix des deux versions ne varie pas. Mais attention : la référence Amazon concerne la Switch sans jeu : il n'y a pas encore de bundle avec Zelda Breath of the Wild listé (et aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet ; mais le nouveau Zelda étant disponible le jour de la sortie de la Switch, ce ne serait pas étonnant que Nintendo prévoit un Bundle spécial).Si Amazon ne liste que, pour l'Europe, la console, le site Internet officiel de la Nintendo Switch permet de connaître les prix, américains, des différents éléments de la console achetés séparément.Le Nintendo Switch Pro Controller est affiché à 69,99 dollars tandis que les Joycon sont vendus 49,99 dollars l'unité ou 79,99 dollars le couple.Le Joycon Charging Grip affiche 29,99 dollars, le Nintendo Switch Dock Set 89,99 dollars et le volant pour les Joycon 14,99 dollars.Les fans Français de la console seront sans doute déçus d'apprendre que le prix de la Switch en France est largement plus élevé que celui aux Etats-Unis mais ils peuvent se consoler : il pourrait y avoir une astuce pour payer la console moins cher.Nintendo a annoncé que la Switch n'aurait pas de blocage régional ce qui implique que toutes les consoles peuvent lire tous les jeux, qu'ils soient dédiés au marché européen, au marché américain ou au marché japonais.Il est donc possible d'acheter une Switch au Etats-Unis, à 299 dollars (soit 281 euros), et de jouer aux jeux français de la console. Il suffirait alors de payer les frais de port et de se faire envoyer la console des Etats-Unis jusqu'en France. Certes, il y a les frais de douane à prendre, mais le jeu en vaut peut-être la chandelle : il suffirait la somme des frais d'envoi et des frais de douane soit inférieure à 70 euros pour que la Switch revienne moins cher.