Routeurs Netgear : la faille est confirmée

Des conséquences potentiellement désastreuses

Agir si vous êtes infecté

Modifié le 19/12/2016 à 12h17

Si vous utilisez un routeur Wi-Fi chez vous, cette information pourrait s'avérer utile pour vous. Les modèles R6400, R7000 et R8000, R6250, R6700, R6900, R7100LG, R7300DST et R7900 de Netgear, ainsi que les routeurs DSL D6220 et D6400 du même fabricant sont actuellement sujets à une faille de sécurité, dont les hackers n'ont pas tardé à s'emparer. Pour y arriver, ces derniers ont inséré dans certains sites Internet un code malveillant, qui s'exécute lorsqu'un utilisateur s'y connecte avec ce type d'équipement. Le pirate peut alors exécuter à distance des codes sur le matériel de la victime.Ces codes seraient même capables de déclencher le mode « root », un niveau d'accès octroyant les plus hauts privilèges pour faire des modifications. L'Équipe américaine d'intervention sur les urgences liées à ordinateur (US-CERT, en anglais) qualifie cette faille comme critique et lui attribue un score de 9,3 sur 10 ; 10 étant le niveau critique maximum.Un correctif vient d'être développé par Netgear, mais il s'agit pour l'instant d'une version bêta. Il est disponible en téléchargement à cette adresse . Enfin, pour les plus geeks, un firmware tiers, développé par DD-WRT, est disponible. En d'autres mots, vous pouvez purement et simplement remplacer ce « cerveau interne » du routeur par une alternative.