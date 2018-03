Le PlayStation VR coûte désormais moins de 300 euros

Le PlayStation VR est longtemps resté un casque cher

Bientôt la version 2 du Playstation VR ?

Modifié le 29/03/2018 à 11h39

Disponible depuis octobre 2016, le PlayStation VR a tout de suite ravi les adeptes de jeux vidéo par l'étendue de son catalogue de jeux, mais a aussi surpris par son prix de 399 euros, contre 699 et 899 euros pour l'Oculus Rift et le HTC Vive respectivement au moment du lancement. Mais pour faire fonctionner le PlayStation VR, il faut aussi acheter une PS Camera et les manettes PS Move (indispensables pour que la console connaisse la position de vos mains dans l'espace). A l'époque, son prix « tout compris » était de 868 euros, ce qui faisait finalement du casque VR de Sony l'un des produits les plus chers dans sa catégorie, sans parler du fait que pour utiliser ce casque, il faut posséder la console elle-même !À compter du 29 mars 2018, Sony fait donc passer le prix du PlayStation VR de 399,99 à 299,99 euros et, bonne nouvelle : il s'agit d'uncomprenant le casque, une PS Camera et une copie numérique de PlayStation VR Worlds, qui comprend cinq « expériences VR » (The London Heist, Ocean Descent, Scavenger's Odyssey, VR Luge et Danger Ball). Pas de manettes PS Move donc, qu'il faudra acheter séparément (74,99 euros)... Ou bien se contenter des jeux qui ne les nécessitent pas.Sony prévoit d'ailleurs de stimuler davantage notre intérêt pour ce casque avec la sortie prochaine de nouveaux jeux en réalité virtuelle. Et on peut deviner que cette baisse du prix est sans doute annonciatrice de la sortie prochaine d'une nouvelle version du PlayStation VR (on ne sait pas encore quand) qui, selon les rumeurs, devrait embarquer un casque audio intégré.