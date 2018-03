Le casque Oculus Go devrait être lancé en mai 2018

L'Oculus Go sera le premier casque autonome de la firme

Des milliers de jeux et de vidéos seront disponibles sur l'Oculus Go dès sa sortie

Modifié le 19/03/2018 à 16h36

Selon les informations de, Oculus Go devrait être présenté au F8, la conférence annuelle de Facebook qui se tient au mois de mai.En titillant la curiosité de ses fans sans en dire trop, Facebook annonce que le prochain F8, en mai 2018, sera marqué par «». Et selon les informations de, il s'agirait bien de la sortie, très attendue, de l'Oculus Go. C'est le premier casque Oculus qui fonctionnera sans ordinateur ni smartphone : les jeux se téléchargeront directement sur le casque et seront gérés directement par celui-ci. Avantage pour l'utilisateur : ce casque n'aura pas de fil. Même pour avoir le son, il ne sera pas nécessaire d'enfiler en plus un casque audio, puisqu'un haut-parleur sera intégré directement dans l'Oculus Go.L'Oculus Go sera construit par Xiaomi et fonctionnera sur un processeur Snapdragon 821 (le même que l'on trouve dans le LG G6 ou le premier Google Pixel). Le modèle de base devrait avoir 32 Go de mémoire et être également disponible en version 64 Go. Pour rappel, lors de la première annonce, Facebook évoquait une expérience visuelle améliorée (reflets réduits, angle de vue plus large) et un confort inédit pour le porteur.L'Oculus Go fonctionnera sur le même logiciel que le Samsung's Gear VR, ce qui signifie que l'ensemble des jeux en réalité virtuelle accessibles sur le casque de Samsung seront également accessibles sur l'Oculus Go. S'y ajouteront des vidéos en 360 degrés et les applications Hulu, Netflix et HBO.L'Oculus Go devrait être bien reçu par les joueurs, étant donné son caractère autonome et son prix de 199 euros, très inférieur à celui d'autres casques de réalité virtuelle. Par ailleurs, selon un récent sondage de Steam, 47,31 % de ses utilisateurs sont sur l'Oculus Rift (45,38 % préférant le HTC Vive). La migration depuis le Rift vers le Go devrait donc se faire facilement. Les voyants sont également au vert pour les casques de réalité virtuelle en général : selon les chiffres de Canalys, au troisième trimestre 2017, le marché des casques VR a pour la première fois passé la barre du million d'unités expédiées.