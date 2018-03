SteamVR va adapter ses performances à votre carte graphique

Paramétrage simplifié

Démocratiser la VR

Modifié le 15/03/2018 à 16h17

Ce paramétrage automatique est intégré à SteamVR dans sa version béta, et devrait rendre la réalité virtuelle accessible à ceux qui n'ont pas forcément les machines les plus puissantes.Le 3 avril, sort sur Steam. Le genre de titre qui va attirer de nouveaux joueurs sur la réalité virtuelle. Le mode de jeu reste encore marginal chez les gamers. Ces derniers butent souvent sur les réglages de l'image, dont la qualité est étroitement liée à la puissance de la carte graphique.Valve entend simplifier la vie des joueurs en proposant une nouvelle fonctionnalité intégrée à SteamVR Beta. Concrètement, le système gouvernant la VR sur Steam prendra en charge automatiquement le paramétrage de l'affichage, en fonction de la puissance de la carte graphique du joueur.», assure Valve.Les usagers n'auront rien à faire : SteamVR gérera l'opération automatiquement. Il sera bien sûr possible de revenir à un paramétrage manuel des préférences vidéo. Cette mise à jour concerne tous les casques compatibles avec SteamVR : Vive, Vive Pro, Oculus Rift, les casques Windows MR, etc. Steam espère décrisper ceux que rebute encore la VR pour des considérations techniques, que ce soit la complexité des réglages ou des doutes sur la puissance de leur hardware.