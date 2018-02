Camsoda relie la webcameuse et votre sexdoll en Réalité Virtuelle

Une appli, un casque, un poupée... Camsoda rend réel le virtuel

Une expérience réelle en réalité virtuelle ?

Modifié le 12/02/2018 à 11h06

Pour ce faire, toutefois, il va vous falloir un outil qui est loin d'être à la portée de tout le monde : une poupée sexuelle électronique de la marque RealDoll.Le nouveau système a été annoncé le 25 janvier 2018 dans le cadre d'un partenariat entre CamSoda et l'entreprise qui fabrique des poupées sexuelles RealDoll. L'idée est de rendre beaucoup plus réelle votre expérience virtuelle avec une des filles qui font de la webcam sur le site CamSoda et qui disposent, de leur côté, du système.Avec le système, l'utilisateur aura une expérience beaucoup plus poussée de sa session de webcam. CamSoda va mêler le virtuel de la webcam à la réalité de la sexdoll avec une expérience interactive. Mais le système ne fonctionne qu'avec une RealDoll qui est vendue entre 1.500 et 10.000 dollars selon le modèle (complet ou juste le torse).Les sexdoll de RealDoll fonctionnent avec «» le système connecté pour sextoys développé par Lovesense. Connecté au sextoy de la webcameuse, la poupée va renvoyer à l'utilisateur les sensations qui lui donneront l'impression qu'il est réellement en train de coucher avec elle.L'illusion est rendue encore plus réelle grâce à l'application CamSoda qui supporte la vision à 360 degrés : grâce à un casque VR l'utilisateur aura donc une expérience immersive complète, soit ce qui se fait de plus poussé dans le domaine à ce jour.