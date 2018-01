Nagez avec les dauphins en Réalité Virtuelle

Se relaxer avec les dauphins grâce à la réalité virtuelle

Un casque VR étanche pour nager avec les dauphins

Modifié le 26/12/2017 à 13h39

Les nouvelles technologies semblent pouvoir aider à surmonter ce problème à en croire Marijke Sjollema, artiste à l'origine du projet The Dolphin Swim Club avec son mari Benno Brada.La première étape de ce projet qui a mis plus de 20 ans à mûrir, Marijke Sjollema raconte que sa première rencontre avec des dauphins s'est déroulée au Mexique en 1993, a été très simple : les deux créateurs de The Dolphin Swim Club ont tout simplement utilisé un casque de réalité Virtuelle pour montrer un film avec des dauphins.La proximité des dauphins semble avoir des effets calmants sur celles et ceux qui les voient même si, dans la réalité, les dauphins sont des animaux ayant des comportements particulièrement agressifs envers leurs semblables. Mais ils sont connus pour leur intelligence et pour leur tendance à jouer avec les humains qu'ils rencontrent et ce, même en dehors des parcs aquatiques.Les premiers essais ont été réalisés aux Pays-Bas, dans une communauté résidentielle dédiée aux handicapés et gérée par l'organisation Heeren Loo. La seule vision des films avec les dauphins aurait apporté un sentiment de calme à 82 % des patients. Le gouvernement néerlandais a lui aussi été conquis : il a débloqué 50.000 euros de fonds pour passer à l'étape supérieure.Celle-ci consiste dans le développement d'un casque VR étanche, ce qui permettrait au Dolphin Swim Club de créer une expérience unique : reproduire le fait de nager avec les dauphins dans un environnement sécurisé comme une piscine. Et ce n'est pas tout : le casque est réalisé avec du plastique recyclé issu de la pollution des océans. Le film, lui, a été tourné dans la nature et n'a pas nécessité d'utiliser des animaux dressés et en captivité.Encore en phase de développement, le casque offrira la possibilité à qui le veut de nager avec les dauphins ; mais le projet se destine avant tout aux personnes handicapées.