Le HTC Vive Tracker lancé en décembre 2017

Les HTC Vive Tracker pour jouer avec tout... en théorie

Un Duck Hunt en réalité virtuelle ?

Modifié le 17/11/2017 à 15h58

Le potentiel des Tracker de HTC est énorme : il est potentiellement possible de créer un jeu-vidéo en rapport avec n'importe quel objet. Pour l'instant, toutefois, seuls deux jeux sont disponibles.La promesse des Vive Tracker est assez impressionnante : transformer n'importe quel objet du quotidien en objet disponible dans la réalité virtuelle. Du moins, ça c'est la théorie car la pratique est un peu différente : comment serait-il possible qu'une raquette de tennis lambda se transpose dans la réalité virtuelle ? La technologie n'est sans doute pas encore au point.Les HTC Vive Tracker, du coup, sont une sorte d'intermédiaire : s'ils permettent de transposer un objet de la vie réelle dans la réalité virtuelle ils ne le font qu'avec certains objets sur lesquels le Tracker s'accroche. Trois de ces objets sont lancés par HTC à l'occasion de Noël 2017 : un pistolet, l'Hyper Blaster, une raquette de tennis et de simples bracelets. Chacun a une fonctionnalité différente et fonctionne avec un ou plusieurs jeux.La raquette de tennis peut s'utiliser avec le jeuqui comprend à la fois un jeu de tennis en réalité virtuelle et un jeu de ping-pong. Le set complet, avec un HTC Vive Tracker est disponible pour la somme de 149,99 dollars.Mais les joueurs les plus âgés vont probablement être tentés par l'Hyper Blaster. Ce pistolet ne manque pas de rappeler le NES Zapper, le pistolet de la console NES de Nintendo. Une ressemblance dans les couleurs mais également dans le jeu proposé puisqu'il s'agit du jeuqui rappelle, volontairement, le jeude la NES. Le pack (qui comprend un HTC Vive Tracker) n'est disponible que sur Amazon au prix de 149,99 dollars.Enfin, HTC propose également des bracelets pour utiliser les HTC Vive Tracker sur les poignets : 24,99 dollars la paire... sans HTC Vive Tracker. Les HTC Vive Tracker seuls sont vendus 99,99 dollars l'unité. A noter, toutefois, qu'un Tracker peut se placer sur l'un ou l'autre des accessoires : il n'y a pas besoin d'avoir un Tracker pour chacun des accessoires dont on dispose.