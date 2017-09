PlayStation VR : un prix en baisse dès septembre

La VR : un marché qui peine à décoller

Sony baisse les prix du PlayStation VR

Modifié le 29/08/2017 à 14h35

Néanmoins, ces tarifs révisés ne concerneraient pas l'Europe, mais uniquement les Etats-Unis et le Canada.Annoncée comme révolutionnaire, la réalité virtuelle, une technologie jugée convaincante par certains, peu aboutie par d'autres, peine à décoller. Les chiffres des ventes déçoivent, à tel point que certains industriels du secteur n'y croient plus. Ainsi, seuls 500.000 exemplaires du casque de VR Oculus Rift de Facebook s'écouleraient par an.Résultat : les acteurs du secteur révisent leur prix à la baisse, espérant de cette façon conquérir davantage de joueurs. HTC et Oculus ont ainsi diminué le prix de leurs casques et accessoires de réalité virtuelle. Même son de cloche chez Sony, qui annonce une baisse de prix pour le PlayStation VR.Dans un communiqué, Sony a indiqué qu'à partir du 1er septembre 2017, un pack contenant le PlayStation VR et la caméra (obligatoire) coûtera 399 dollars, ce qui signifie que la caméra, qu'il fallait auparavant acheter à part pour 59 dollars, est désormais offerte. Par ailleurs, une réduction de 50 dollars est appliquée sur le pack comprenant le casque, la PS Camera, les deux contrôleurs PS Move et le Playstation VR : de 499 dollars, il passe à 449 dollars.Néanmoins, ces tarifs révisés ne seraient a priori appliqués qu'en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada). Aucune annonce concernant l'Europe n'a pour l'instant été faite.