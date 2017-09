HTC Vive se vend désormais 699 euros au lieu de 899

Le prix du HTC Vive se met à jour

HTC Vive vs Oculus Rift : des jeux et prix différents

22/08/2017

La réalité virtuelle commencerait-elle à se démocratiser. Après la baisse du prix d'Oculus Rift survenue à la mi-juillet 2017, voici qu'un autre fabricant de casques (et pas des moindres !) réduit le sien. Vendu 200 euros moins cher, le HTC Vive est désormais plus abordable.HTC Vive est livré avec les « expériences »et, censées servir d'amuse-bouche pour un novice de la réalité virtuelle. Les jeux ne sont pas disponibles au téléchargement tels quels, mais peuvent être « loués », l'utilisateur ayant droit à cinq jeux ou expériences différents dans le mois, moyennant un abonnement mensuel de 9,99 euros. HTC pousse ainsi ses utilisateurs à essayer le plus de jeux différents possible.À titre de comparaison, Oculus Rift coûte 450 euros, et peut paraître un choix beaucoup plus économique. Mais en essayant différents jeux, la note devient rapidement salée :oucoûtent 39,99 euros,49,99 euros etculmine à 59,99 euros.Mais il ne s'agit pas des mêmes jeux : la majorité de ceux disponibles pour Oculus Rift sont de vrais jeux d'action, souvent conçus d'abord pour l'ordinateur puis adaptés pour la réalité virtuelle. Sur HTC Vive, en revanche, l'essentiel des jeux ciblent les enfants, et la part belle est donnée aux « expériences » (des mondes virtuels que l'utilisateur peut explorer sans qu'il y ait un objectif défini par le concepteur).Le casque HTC Vive vaut-il l'investissement ? Chacun le décidera, en fonction de ses priorités et usages.