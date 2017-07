Oculus prévoit de lancer plusieurs casques de réalité virtuelle

Oculus lancera le projet Pacific en 2018

Multiplier les casques pour multiplier les ventes

Modifié le 17/07/2017 à 10h21

Si pour l'instant, Oculus n'a sorti qu'un seul casque de réalité virtuelle, l'entreprise en aurait plusieurs dans les cartons. Et les lancements pourraient commencer en 2018.Les nouveaux casques de réalité virtuelle d'Oculus devraient faire leur apparition dès 2018 sur le marché. Le premier, en tout cas, dont le nom de code est « Pacific » pourrait être présenté aux développeurs en octobre 2017 lors de la. C'est en tout cas ce que semble savoiret qui aurait été confirmé par Ars Technica. Le projet Pacific pourrait devenir stratégique pour Oculus : le casque, indépendant, devrait coûter bien moins cher que le Rift, environ 200 dollars (170 euros) et pourrait être le premier d'une nouvelle gamme de casques lancée par l'entreprise. Cette dernière prévient cependant que le but n'est pas de remplacer le Rift qui restera son casque haut-de-gamme.Le projet Pacific n'est pas le seul projet sur lequel travaille Oculus : il prévoit de lancer toute une gamme de casques de réalité virtuelle, selon Ars Technica . Ils seraient moins puissants que le Rift et permettraient de remonter les ventes qui sont malgré tout décevantes : le prix du Rift paraissait trop élevé alors que Sony proposait son casque VR pour la Playstation 4 bien moins cher.Difficile de dire le nombre exact de casques pour la réalité virtuelle qu'Oculus compte lancer. On sait toutefois qu'ils devraient se situer, en termes de prix et de performances, entre les casques dédiés aux joueurs comme le Rift, le HTC Vive ou le Playstation VR et les simples casques qui fonctionnent avec un smartphone dont le plus connu est le Samsung Gear VR.