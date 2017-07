VR : Oculus Rift coûtera 450 euros au lieu de 600

Oculus Rift coûte désormais la moitié de son prix de départ

Oculus évite d'évoquer d'éventuelles difficultés

Modifié le 11/07/2017 à 17h14

Il s'agit déjà de la deuxième démarque d'Oculus Rift et elles n'ont rien à voir avec les soldes. Lancé en mars 2016 à un prix de 699 euros + 200 euros les manettes Touch, un an plus tard le produit voyait son prix baisser. Dès mars 2017, Oculus VR proposait le casque virtuel à moins de 600 euros, manettes comprises. Désormais, ce même ensemble coûte 450 euros , soit la moitié de son prix au moment du lancement. Durant les six semaines que va durer la promotion, baptisée Summer of Rift, les joueurs pourront également s'offrir toute une série de jeux compatibles à des prix réduits.Selon Jason Rubin, vice-président des contenus d'Oculus, interrogé par Reuters, ce nouveau rabais n'est pas la conséquence des mauvais chiffres de ventes mais une décision de la firme de rendre son casque de réalité virtuelle plus attractif à un moment où le choix de jeux compatibles est enfin devenu suffisamment important.L'observation de l'actualité autour d'Oculus Rift suggère néanmoins une explication différente. En février 2017, Facebook (propriétaire d'Oculus depuis mars 2014) a été condamné à une amende record de 500 millions de dollars (438 millions d'euros) pour atteinte au droit d'auteur. Le tribunal a donné raison à ZeniMax, qui se prévalait d'avoir été l'inventeur du casque et accusait Oculus de s'avoir attribué à tort le mérite de l'invention. Puis, en mai 2017, la division Story Studio, dont la mission était le développement de contenus « maison » pour le casque, a été fermée. Les mois et les années à venir donneront sans aucun doute une idée de la situation réelle des choses au sein de l'activité « casque virtuelle » de Facebook.