VR : YouTube privilégiera les vidéos 180 degrés

Une seule caméra suffira bientôt pour tourner des vidéos en immersion

Une résolution 4K

Modifié le 23/06/2017 à 17h03

Lorsque les premières vidéos à 360 degrés sont apparues sur YouTube en mars 2015, la technologie a suscité une vague d'enthousiasme auprès du public. En visionnant une vidéo à 360 degrés sur un smartphone, on peut tourner dans tous les sens et avoir un panorama complet. Ces vidéos ont néanmoins deux inconvénients. Les caméras filmant tous les alentours, le vidéaste ne peut pas se ranger derrière la caméra pour éviter de filmer sa silhouette. D'autre part, le rendu obtenu est loin d'être excellent : si les côtés sont de qualité acceptable, la partie centrale est généralement assez floue. Or, c'est précisément là que regardent la majorité des spectateurs . Par ailleurs, en 360 degrés, il est impossible d'assurer une bonne résolution de l'image.YouTube annonce donc un nouveau format, le 180 degrés. Comme son nom l'indique, il ne s'agira plus d'un panorama complet, mais celui-ci restera tout de même suffisamment large pour donner une sensation d'immersion. Son avantage : le plan sera filmé par une seule caméra, ce qui évitera de « recoudre » par des moyens numériques les plans tournés par les différentes caméras. Des caméras capables de tourner de tels plans n'existent pas encore, mais YouTube est en train de travailler là-dessus main dans la main avec trois fabricants : LG, Yi et Lenovo. Ces caméras devraient être très accessibles puisque leur prix devrait tourner aux alentours de 200 euros.Ces vidéos enregistrées en 180 degrés s'afficheront en 180 degrés lorsque vous les regarderez via un casque, même sur les modèles bas de gamme où l'on insère tout bêtement un smartphone. Chaque œil recevra une image différente. Mais lorsque la même vidéo sera lue sur un smartphone hors du casque de réalité virtuelle, un ordinateur ou une télévision, elle s'affichera comme une vidéo traditionnelle. Ce mode de captation permettra une résolution très élevée, allant jusqu'à la 4K.Grâce à l'historique de YouTube qui mémorise l'endroit où vous vous êtes arrêté, vous pourrez commencer le visionnage sur un appareil et le terminer sur un autre.