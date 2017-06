Varjo annonce un casque VR très haute définition

Réalité virtuelle : une image 70 fois plus nette est possible

Varjo : une invention brevetée, bientôt un outil de travail ?

Modifié le 20/06/2017 à 17h02

Si vous avez déjà testé la réalité virtuelle, vous avez certainement remarqué la faible netteté de l'image. Cette contrainte, présente chez l'ensemble des fabricants de casques VR, continue de peser sur les perspectives de développement de la réalité virtuelle. Oculus et HTC Vive offrent par exemple une résolution de 1,2 mégapixel seulement, tandis qu'elle ne dépasse pas 1 mégapixel chez HoloLens. Selon Michael Abrash, le chercheur en chef chez Oculus, la résolution offerte par les différents fabricants devrait certes augmenter, mais sans pour autant dépasser 16 mégapixels à l'horizon 2022. Pas rassurant ? Sachez que le fabricant finlandais Varjo Technologies annonce un casque dont la résolution sera de 70 mégapixels. Une telle résolution devrait élever la réalité virtuelle à un tout autre niveau et ouvrir de très larges perspectives. Le produit développé par Varjo s'appelle d'ailleurs « 20|20 », un clin d'oeil au résultat d'examen ophtalmologique des personnes à la vue parfaite.Autre particularité des casques Varjo : ils intègrent la technologie «» (« vision à travers ») pour la réalité augmentée. Elle consiste à superposer une image virtuelle sur celle du monde réel, observé directement par l'oeil humain. Cette conception diffère radicalement de celle utilisée dans la réalité augmentée aujourd'hui, où l'image du monde réel est captée par une caméra et la superposition se fait par voie informatique.Varjo a déjà obtenu un brevet pour son invention, qui «», affirment ses ingénieurs.nec plus ultra d'aujourd'hui. Les gens pourront tester une résolution d'image sans précédent pour la réalité virtuelle et augmentée, limitée uniquement par la perception de l'oeil humain », a déclaré Urho Konttori, le fondateur et PDG de Varjo Technologies. Grâce à ce saut en avant, Urho Konttori voit déjà son casque non seulement entre les mains des curieux, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Ni plus ni moins !