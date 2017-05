Google accélère dans la réalité virtuelle

Google promet un casque VR autonome pour fin 2017

Des perspectives très prometteuses avec Google Jump

Modifié le 19/05/2017 à 11h45

Et si Google devenait le prochain grand nom dans le monde de la réalité virtuelle ? En emboîtant le pas à l'emblématique HTC Vive, le fabricant annonce le développement d'un casque similaire. Développé en partenariat avec Qualcomm, HTC et Lenovo, il devrait sortir avant fin 2017. Son atout majeur ? A la différence d'HTC Vive, qui nécessite une pièce garnie de caméras et une multitude de marqueurs, le futur bébé de Google devrait fonctionner dans tout type d'environnement. Pour savoir déduire et calculer la position de la personne qui portera ce casque VR, Google s'appuiera sur les rebords des meubles et autres objets naturellement présents. Si la firme parvient à le faire fonctionner chez vous d'une façon aussi précise qu'HTC dans ses pièces spécialement aménagées, ce sera une grande victoire pour la réalité virtuelle en tant que technologie de demain.Le prix de ces futurs gadgets n'a pas encore été révélé, mais il devrait être entre de celui d'HTC Vive (1.000 euros) et d'Oculus Rift (590 euros). Le message est clair : l'ère du VR grand public et bon marché n'est pas encore arrivée. Bonne nouvelle néanmoins : ce casque fonctionnera sans l'aide d'un ordinateur, et encore moins avec celui d'un smartphone. L'autonomie est aussi un grand atout pour un produit de ce type, puisqu'il sera possible de le prendre avec soi lorsqu'on sort à l'extérieur et de jouer avec même dans son jardin, tout comme on prend aujourd'hui son smartphone et l'utilise hors de son domicile, sans même y penser.Mais ce que la communauté tech attend le plus de ce futur casque, c'est son intégration avec Jump, la plateforme de vidéo en réalité virtuelle de Google. Avec cette plateforme, il sera possible de "marcher" à l'intérieur de vidéos, pour se retrouver au centre de l'action. Si cela se fait, les produits VR de Google ont une longue vie devant eux !