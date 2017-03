PlayStation VR de Sony : des ventes meilleures que prévu

PlayStation VR : pari réussi pour Sony

Modifié le 03/03/2017 à 19h08

En novembre 2016, Sony a fait son entrée sur le marché des casques virtuels avec le PlayStation VR, qui côtoie désormais le HTC Vive et l'Oculus Rift de Facebook. Alors que la réalité virtuelle n'en est qu'à ses débuts, Sony a choisi de miser sur son avantage comparatif. En effet, son casque est vendu comme un complément de sa console de jeux, la PlayStation 4, dont 53 millions de modèles avaient été vendus au début du mois de janvier 2017. En outre, le PlayStation VR se vend aux alentours de 400 euros, soit des centaines d'euros de moins que ses principaux concurrents, le HTC Vive et l'Oculus Rift, qui coûtent environ 700 euros et ne peuvent tourner que sur des PC puissants (voir).D'après Andrew House, chef de Sony Interactive Entertainment, au 19 février 2017, soit 4 mois après la mise en vente du PlayStation VR, 915 000 personnes avaient acheté le casque de réalité virtuelle. Si les concurrents de Sony n'ont pas encore communiqué les chiffres officiels de vente, SuperData Research, une firme de recherche, estime que 243 000 casques Oculus Rift et 420 000 casques HTC Vive avaient été vendus à la fin de l'année 2016.Le succès du PlayStation VR n'avait pas été anticipé par les cadres de Sony, qui avaient tablé sur un million de vente d'ici la mi-avril 2017. Or, au vu des chiffres au 17 février 2017, il est fort probable que l'objectif fixé soit largement dépassé. En outre, d'ici l'automne 2017, le PlayStation VR fera son entrée en Amérique latine, ce qui devrait booster les ventes.», a déclaré Andrew House au sujet du Japon dans une interview accordée au. Il a par ailleurs précisé que l'approvisionnement des PlayStation VR serait amélioré en avril.