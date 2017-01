ZeniMax accuse Oculus de vol

Le casque Rift, enfant de qui ?

Facebook nie les faits

Modifié le 13/01/2017 à 17h06

ZeniMax, la société mère d'Id Software et de Bethesda, entre autres, accuse Oculus d'avoir volé plusieurs fichiers de ses projets pour la réalisation de son casque de réalité virtuelle. Oculus, qui affirme que le casque a été développé par l'un des siens, un certain Palmer Luckey, serait dans le mensonge, selon ZeniMax.Les faits se seraient produits avant l'acquisition d'Oculus par Facebook, mais ZeniMax soupçonne l'entreprise de Mark Zuckerberg d'avoir été au courant. Résultat : ZeniMax réclame aujourd'hui 2 milliards de dollars au réseau social. Facebook, pour sa part, nie.Un procès opposant les deux sociétés s'est ouvert cette semaine au tribunal de Dallas, plus de deux ans après le dépôt de plainte, en mai 2014. Facebook, l'actuelle maison mère d'Oculus, nie qu'un vol ait eu lieu et considère que ZeniMax a fait exprès d'avoir attendu le moment où Oculus serait racheté, afin d'être sûr d'avoir un répondeur solvable.», a déclaré un porte-parole de Facebook.Auparavant, ZeniMax et Oculus auraient déjà essayé de parvenir à un accord, dans le cadre duquel ZeniMax serait compensé pour l'utilisation frauduleuse de sa propriété intellectuelle, en se voyant offrir une part dans le capital d'Oculus. Mais cette tentative n'a pas donné de résultats.