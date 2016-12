Le HTC Vive 2 sera absent lors du CES 2017

Le HTC Vive 2 : ce qu'en dit la rumeur

Le HTC Vive 2 sans fil et avec de meilleurs écrans

Modifié le 30/12/2016 à 11h06

La rumeur se faisait insistante, trop insistante. Au point que HTC a été contraint de la démentir officiellement dans un communiqué de presse envoyé le 29 décembre 2016.Depuis le communiqué, envoyé par HTC, au site UploadVR on le sait : le groupe ne compte pas présenter de nouveau casque de réalité virtuelle au CES 2017 de Las Vegas. Inutile de l'attendre plus longtemps, donc. Mais la rumeur donnait également quelques caractéristiques de la deuxième génération du casque de réalité virtuelle de HTC.Selon l'agence de presse taïwanaise Central News Agency (CNA), à l'origine de la rumeur de la présentation du HTC Vive 2 au CES, le nouveau casque pourrait améliorer l'expérience des utilisateurs notamment en ne demandant pas de branchement filaire directement sur l'ordinateur. Ce branchement avait conduit certains constructeurs de PC Gaming à imaginer des PC « sac à dos ».Outre l'amélioration du « sans fil », le HTC Vive 2 pourrait, toujours selon CNA, embarquer deux écrans 4k au taux de rafraîchissement de 120 Hz, contre 90 Hz pour la version actuellement commercialisée et dont le prix a baissé en cette fin d'année (ce qui paraissait confirmer la rumeur d'une nouvelle version du Vive qui serait bientôt commercialisée).S'il n'est pas présenté au CES 2017 , l'existence d'un HTC Vive 2 n'a pas été démentie par HTC via le communiqué envoyé au site UploadVR. De quoi laisser espérer qu'il sera bientôt dans le commerce. Mais rien ne laisse supposer que les caractéristiques présentées par l'agence CNA soient réellement celles du HTC Vive 2 dont aucune date de sortie n'est désormais prévue.