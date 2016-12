La technologie Autopilot de Tesla anticipe un accident

L'Autopilot a pu éviter l'accident

Les Model S et Model X de Tesla vont avoir un temps d'avance

Modifié le 28/12/2016 à 17h46

C'est donc une vidéo prise par une caméra à l'avant d'un véhicule Tesla qui montre comment l'Autopilot a permis d'éviter un accident. La firme d'Elon Musk a tenu compte des nombreux problèmes de fonctionnalités d'assistance à la conduite qu'est l'Autopilot pour ces voitures électriques sportives et de luxe. Sur le sol américain notamment, Tesla connaît bien des déboires et même d'éventuelles poursuites judiciaires seraient en cours, suite au mauvais fonctionnement de son Autopilot.Elle a donc procédé à une mise à jour toute nouvelle de la fonction Autopilot de ces véhicules. Le radar a ainsi été complétement repensé pour qu'il puisse voir ce que le conducteur ne voit pas, notamment jusqu'à deux voitures devant lui.Les Model S et Model X de Tesla peuvent donc aujourd'hui avoir un temps d'avance sur ce qu'il se passe sur la route et cette vidéo le montre parfaitement. Sur la vidéo on peut voir le conducteur, Hans Noordsij, au volant d'une Tesla en mode Autopilot en train de rouler. Quand soudain, la voiture, en pleine vitesse, ralenti d'un seul coup. On comprend vite en regardant la vidéo pourquoi la voiture s'arrête d'un coup : un accident est en train de se dérouler devant la Tesla. En fait l'Autopilot de la voiture a anticipé l'accident qui était sur le point d'arriver juste devant elle. Quelques secondes après le freinage de la Tesla, la voiture juste devant elle percute violemment un autre véhicule. On entend distinctement le son du frein d'urgence qui se déclenche avant l'accident.La version de l'Autopilot utilisée dans cette vidéo n'est toutefois pas celle que Tesla a montré il y a peu et qui permet à une voiture de faire un trajet entièrement seule. Il s'agit ici, d'une version déployée, en novembre 2016, sur tous les véhicules équipés de la première version de l'Autopilot.