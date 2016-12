Waymo : un nouveau nom pour la voiture autonome de Google

Des voitures autonomes de niveau 5

Plus de 2 millions de km parcourus

Waymo est désormais le nom de la structure indépendante qui regroupe tous les efforts de développement technologique pour les voitures autonomes. Le projet est donc passé à l'étape suivante. En quittant le giron du Google X, Waymo est devenue une société à part entière. Avec ce nouveau lancement, l'entreprise américaine entend mettre en avant ses dernières technologies de pointe. Ainsi, avec la nouvelle voiture de Google, ce sont des véhicules autonomes de niveau 5 qui devraient voir le jour.Cette technologie de niveau 5 permet non seulement de conduire les passagers d'un point A à un point B, sans toucher au volant, mais en plus, les capteurs de ce nouveau système seront plus performants que ceux de ses consœurs Tesla . Une voiture autonome Waymo peut donc être capable de repérer un bras d'un cycliste qui est en train de se lever, tout en indiquant une direction. La voiture autonome Waymo pourra alors freiner et laisser passer le cycliste en toute quiétude.Les équipes de Google ont ainsi parcouru pas moins de trois millions de kilomètres, pour mettre au point cette technologie. Auxquels s'ajoutent 2 millions de kilomètres virtuels, qui ont été parcourus lors de simulations.Tout ceci afin que les équipes puissent mettre en place une voiture autonome de plus en plus fiable. Pour le moment, Google ne donne pas de délai précis quant à la construction ou la livraison du modèle autonome Waymo.