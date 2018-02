Encore des nouvelles de Magic Leap : on en sait (un peu) plus

Quelques précisions sur Magic Leap par Rony Abovitz

On ne sait pas encore à quoi s'attendre, mais on sait désormais quea signé un premier partenariat... avec la NBA, la principale ligue américaine de baskteball.Lors de la conférence Code Media, en compagnie d'Adam Silver qui est à la tête de la NBA, Rony Abovitz a explicité un peu ce que sa start-up tente de développer. Il ne s'agit en fait ni de réalité virtuelle, ni de réalité mixte, ni de réalité augmentée... mais de «». Ce sont les mots d'Abovitz lui-même et qui, selon lui, permettent de différencier Magic Leap de la réalité augmentée qui, dans la tête des utilisateurs, utilise un smartphone. Si vous espériez plus de précisions, c'est raté.Du côté des lunettes qui sont développées par, on en sait un peu plus : elles devraient être disponibles en plusieurs tailles et sont toujours prévues pour un lancement en 2018. Côté prix, rien de certain mais Abovitz avance un prix proche de celui d'un ordinateur haut-de-gamme, donc fort probablement supérieur à 1.000 voire 2.000 dollars. Le but étant de baisser à terme le prix pour qu'il soit proche de celui d'un smartphone haut-de-gamme.L'annonce principale lors de la Code Media Conference a surtout été celle du partenariat avec la NBA : peu de précisions ont été données sur ce que ce partenariat va créer, mais l'idée fondamentale est celle de rendre plus interactifs les matchs. Avec les lunettes de Magic Leap, il sera possible d'avoir des précisions sur les joueurs sous la forme d'écrans virtuels, par exemple. Et même de matérialiser un joueur en taille réelle dans son salon.Magic Leap, dont Abovitz a répété qu'elle a le potentiel de remplacer votre ordinateur et votre smartphone, continue donc de faire parler d'elle, même si elle reste un mystère. Mais elle intéresse de plus en plus de géants : le groupe de presse allemand Axel Springer a annoncé le 13 février 2018 avoir investi dans Magic Leap et rejoindre ainsi Google, Qualcomm ou encore Alibaba. Au total, depuis sa création, Magic Leap a levé près de 2 milliards de dollars.