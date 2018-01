Amazon : un miroir augmenté pour essayer les vêtements ?

Un miroir augmenté pour vous faire essayer les vêtements

Un véritable outil ou un simple brevet ?

Modifié le 04/01/2018 à 11h29

Les géants de la vente en ligne de chaussures, par exemple, ont mis en place des systèmes de retour très performants, ce qui leur a permis de conquérir le marché : si la paire ne va pas, il est possible de la renvoyer.Comme le signale GeekWire , le 2 janvier 2018, Amazon a obtenu un brevet qui pourrait être un début de réponse au problème de l'essayage de vêtements : un miroir augmenté. L'idée n'est pas nouvelle car plusieurs prototypes sont déjà parus sur Internet, mais jamais de la part d'Amazon. Le concept, lui, est simple : vous faire essayer un vêtement en réalité augmentée.Le miroir, grâce à des caméras, des algorithmes, des écrans et des projecteurs, va vous montrer la robe que vous avez choisie (ou le t-shirt ou le pantalon) comme si vous la portiez. Naturellement, vous pourrez vous tourner et vous admirer à 360 degrés dans le miroir... exactement comme vous le feriez avec un habit réel.Une fois convaincu, il ne reste plus qu'à valider le panier et le tour est joué.Le miroir a une autre fonctionnalité : il permet de vous insérer dans un environnement, lui aussi virtuel, comme une fête ou un parc. De quoi vous permettre de voir l'effet de vos habits dans la situation dans laquelle vous comptez les porter... ce qui constitue un plus par rapport à une cabine d'essayage.Mais encore une fois, rien ne prouve qu'Amazon va réellement, un jour, commercialiser ce miroir à réalité augmentée. Un indice permet toutefois d'y croire un peu plus que pour la myriade de brevets fous qu'Amazon dépose chaque année : le géant de Seattle a racheté en octobre 2017 la start-up Body Labs, comme le signalait à l'époque TechCrunch , pour plus de 50 millions de dollars. Or, BodyLabs est justement spécialisée dans la création d'avatars en 3D censés être plus réalistes.