Magic Leap : enfin des lunettes à réalité augmentée ?

Un brevet pour des lunettes à réalité augmentée

Un brevet qui n'est plus d'actualité

Modifié le 31/08/2017 à 10h27

Le buzz aura toutefois permis à Magic Leap de lever 4,5 milliards de dollars auprès de géants comme Google et Qualcomm. Va-t-elle bientôt lever le mystère sur ses activités ?Le site Business Insider a repéré un nouveau brevet obtenu par Magic Leap concernant des lunettes intelligentes, connectées et à réalité augmentée. Un brevet qui semble confirmer que la start-up et toujours en train de développer ses lunettes largement anticipées mais dont on ne sait encore rien.Sur les images du brevet obtenu le 29 août 2017 mais déposé le 2 septembre 2015, on peut voir que les lunettes en question ont quatre caméras, une de chaque côté des verres, et qu'une partie du matériel se trouve dans les branches. Mais il est possible que Magic Leap prépare un produit un peu moins pratique que prévu : deux fils qui sortent des branches laisseraient supposer une deuxième partie matérielle.Interrogée sur ce nouveau brevet, Magic Leap n'a pas réellement commenté. Mais Business Insider a pu découvrir que le design montré sur ce brevet est vieux. Déposé en 2015, le brevet ne refléterait plus exactement le produit dans ses derniers stades de développement, a déclaré Julia Gaynor, porte-parole de Magic Leap.Les derniers prototypes auraient un capteur de profondeur au centre des lunettes, entre les deux verres, et une seule caméra sur les deux côtés, contrairement aux deux présentes sur les images.