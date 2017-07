Réalité augmentée : Devenez un Jedi grâce à Lenovo et Disney

Disney s'associe à Lenovo et vous transforme en Jedi

Un casque de réalité augmentée dédié à Star Wars : Jedi Challenges ?

Modifié le 17/07/2017 à 15h49

C'est un nouveau projet qui devrait permettre aux fans de se transformer en Jedi : un casque de réalité augmentée avec une expérience dédiée.On ne sait pour l'instant quasiment rien de ce nouveau projet de Disney : il n'a été présenté que dans un très court teaser publié sur YouTube le 15 juillet 2017. On y découvre une jeune fille qui enfile un casque de réalité augmentée avec, en fond sonore, le thème principal de Star Wars créé par John Williams et que tous les fans reconnaissent dès les premières notes.On la voit ensuite s'approcher d'un écrin d'où elle sort le manche d'un sabre laser. Rien de plus n'est dévoilé de ce nouveau projet qui associe Lenovo et Disney :. On peut toutefois imaginer quelques possibilités.Ce que dévoile le trailer est donc ce qui pourrait être un jeu-vidéo en réalité augmentée dans lequel on incarne un Jedi et on manie le sabre laser. Faudra-t-il combattre des Siths ? Des drones ? Des Stormtroopers ? Rien ne l'indique.Il reste la question de savoir quand ce nouveau jeu sortira, la forme qu'il prendra et, surtout, à quel prix. Va-t-il s'adresser à tous les publics, notamment aux fans adultes de la saga, ou sera-t-il plutôt destiné à un jeune public ? Les fans de la première heure de Star Wars risqueraient alors d'être déçus...