EK sort 4 blocs de refroidissement dédiés aux Threadripper d'AMD

De nouveaux challenges pour les refroidisseurs

Une nouvelle technologie en attente de brevet

4 nouveaux refroidisseurs dans la gamme

Source : EK.

Modifié le 13/05/2018 à 11h24

Une plaque froide couvre l'intégralité de l'IHS, le dissipateur thermique intégré servant de protection et recouvrant les microprocesseurs AMD, et la structure de l'ailette est affinée pour un refroidissement de plusieurs circuits intégrés.La sortie des processeurs HEDT basés sur les chipset AMD X399 a créé de nouveaux challenges pour les solutions de refroidissement comme EK. Ce dernier a d'ailleurs été le premier sur le marché avec une solution de refroidissement liquide. Désormais, il cherche à optimiser sa solution pour en tirer le meilleur parti.La conception du nouveau bloc d'eau EK-Supremacy sTR4 lui permet de couvrir l'intégralité du circuit intégré des processeurs AMD Ryzen Threadripper et d'optimiser la structure des ailettes pour plusieurs micro-processeurs.Le bloc d'eau nouvellement conçu comporte une technologie en attente de brevet appelée TDC (, refroidissement ciblé) qui doit maximiser les performances de refroidissements, d'après le constructeur.Chaque bloc de refroidissement est composé d'une base en cuivre pur traitée par galvanoplastie au nickel et taillée au diamant pour un meilleur contact avec le circuit intégré du processeur AMD Ryzen Threadripper. Ces blocs sont par ailleurs entourés de graisse thermique Thermal Grizzly Hydronaut haute performance, parfaite pour l'grâce à son excellente conductivité thermique.Les produits sont livrés avec un mécanisme de montage pré-monté pour faciliter l'installation et - point bonus - dispenser l'utilisateur de retirer la carte mère du boîtier.Quatre blocs EK-Supremacy sTR4 sont disponibles à la vente sur le shop d'EK : le EK-Supremacy sTR4 avec LED RGB en nickel à 99,90€, en nickel à 89,90€, en acétal et nickel pour 89,90€ également et enfin en nickel intégral pour 119,90€.La version RGB est compatible avec les technologies de synchronisation RGB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères. Vous pouvez par ailleurs facilement enlever le couvercle de la bande de LED qui est monté avec deux vis pour remplacer la bande.Vous pouvez par ailleurs vérifier la compatibilité des blocs d'eau en utilisant la base de données EK Cooling Configurator dans laquelle les cartes mères compatibles sont régulièrement ajoutées à la liste.