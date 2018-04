Pré-commandez les processeurs Ryzen 2ème génération dès aujourd'hui

Quoi de neuf pour la seconde génération Ryzen ?

Une sortie accompagnée de nouvelles cartes mères

Modifié le 13/04/2018 à 17h11

Il est déjà possible de pré-commander les processeurs Ryzen de deuxième génération :Ce 19 avril 2018, les joueurs PC équipés chez AMD auront le plaisir de voir débarquer la seconde génération de processeur de la gamme Ryzen.La principale amélioration pour ces CPU concerne la fréquence de calculs qui est revue à la hausse. Le cache mémoire gagne également quelques Mo. L'amélioration de ces deux caractéristiques devrait se traduire par des performances significativement supérieures à celles des versions précédentes.Concernant les autres caractéristiques (consommation, nombre de coeur), la firme ne semble pas vouloir prendre de risque en campant sur ces positions. Notons toutefois que lesemble être légèrement plus gourmand (10 Watts de plus) que son petit frère, le Ryzen 7 1700x. Une caractéristique que nous aurions aimés voir à la baisse.Enfin, ces processeurs seront accompagnés à la vente d'un ventirad d'AMD : leLes cartes mères accompagnées du nouveau chipset AMD X470 seront lancées en même temps que les nouveaux processeurs de la firme.Ce nouveau chipset est, selon AMD, le plus efficace de la marque et sera optimisé pour le socket AM4 qui sera employé par les CPU d'AMD. L'AMD X470 bénéficie de la technologie AMD StoreMI, combinant la vitesse d'un SSD à la capacité d'un disque dur dans un lecteur unique, rapide et simple à gérer.