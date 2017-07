Mozilla : 60 millions de clics pour réformer le droit d’auteur

Avec Paperstorm envoyez des tracts virtuels sur les villes européennes

Les élus interpellés sur Twitter et... par boules de neige

Modifié le 19/07/2017 à 09h04

Paperstorm n'est pas la seule initiative lancée dans le cadre d'une demande de réforme du droit d'auteur mais elle permet à tout le monde de participer.Faire pleuvoir des tracts sur une cible est une technique de guerre bien connue : le but est de réussir à faire passer la population de son côté. Mais une pluie de papier, bien qu'il soit biodégradable, pollue ; et ça coûte cher. Mozilla, en collaboration avec Moniker, a donc lancé Paperstorm.it pour permettre à tout le monde d'inonder de tracts virtuels des lieux et monuments européens. Car le but est de changer la législation européenne sur le droit d'auteur.Une réforme est en cours au Parlement européen et la fondation Mozilla espère faire prendre conscience au législateur que la législation sur le droit d'auteur en Europe n'est actuellement pas compatible avec Internet. Plus de 63 millions de tracts virtuels ont été lâchés grâce à Paperstorm par plus de 117.000 activistes.Comme toujours, le réseau social Twitter a joué un grand rôle dans l'activisme sur Internet : Mozilla a recensé, au 17 juillet 2017 , près de 12.000 tweets avec le hashtag #fixcopyright à l'attention de 13 parlementaires européens de près de 10 pays différents dont la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni.Plusieurs députés européens, dont le Français Jean-Marie Cavada, ont même reçu des boules de neige à leur effigie qui leur ont été livrées personnellement par des membres italiens de la fondation Mozilla.La campagne n'est pas terminée : Mozilla vise les 100 millions de clics sur Paperstorm et espère que la réforme du droit d'auteur sera un succès et prendra en compte Internet.