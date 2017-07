Uber : l’interdiction d’UberPop quasiment validée

La Cour de Justice de l'Union européenne saisie

Travis Kalanick, fondateur d'Uber

L'avocat général de la CJUE valide la position de la France

Modifié le 05/07/2017 à 09h47

Le problème était le suivant : la France a considéré qu'Uber relevait de la réglementation des sociétés de transport alors qu'elle a toujours clamé n'être qu'une entreprise de services. Or, les procédures d'interdiction ne sont pas les mêmes.Selon Uber, la France n'avait pas respecté la réglementation européenne : elle aurait dû notifier à la Commission européenne sa volonté d'interdire le service UberPop avant de prendre la décision, comme c'est le cas pour toute entreprise de services. Le tribunal de grande instance de Lille a donc demandé à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) de juger de la validité de la procédure d'interdiction.L'enjeu était de taille : si la CJUE invalidait la procédure, Uber aurait eu gain de cause en France mais également au niveau européen puisque son fonctionnement est le même partout. Le groupe espérait donc que la CJUE valide le fait qu'elle n'est qu'une entreprise spécialisée dans les services et, notamment, dans la mise en relation entre le client et son chauffeur. Uber aurait ainsi évité de devoir se soumettre à la réglementation sur les sociétés de transport, réglementation beaucoup plus stricte.Maciej Szpunar, avocat générale de la Cour de Justice de l'Union européenne, avait déjà, le 11 mai 2017, estimé qu'Uber avait tort de se considérer comme une entreprise de services. Le 4 juillet 2017 il a confirmé, cette fois officiellement, sa position.» a déclaré Me Szpunar. Uber est donc bien assimilée à une entreprise de transport et non à une simple entreprise relevant du domaine de l'information.Aucune décision officielle de la CJUE n'a toutefois été prise, elle est attendue dans le courant de l'été, mais l'affaire est quasiment réglée : la CJUE suit généralement l'avis de son avocat général.