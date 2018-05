AI Paris 2018 : 2 jours d'événement sur l'Intelligence Artificielle

Deux jours au coeur de la scène tech française !

Plus de 30 conférences (gratuites et payantes) présentant différents cas d'usages de l'intelligence artificielle en entreprise ainsi que les outils existants sur le marché. On y découvrira par exemple comment l'IA permet à l'entreprise Rent a Car d'optimiser sa politique de prix en temps réel.

70 exposants qui présenteront leurs solutions d'IA.

2 salles d'ateliers dans lesquelles les nouveautés produits et les solutions des partenaires de l'événement, tels que Capgemini et TerraData, seront présentés.

L'AI Paris Awards : une remise de prix par un jury d'experts à l'une des 4 entreprises qui se seront affrontées dans deux catégories : Usage et Techno.

Un événement ouvert à tous

Modifié le 11/05/2018 à 16h36

Pour sa deuxième édition,se déroulera les 11 et 12 juin prochain à La Cité de la Mode et du Design. Destiné aux professionnels (et aux particuliers curieux) de l'intelligence artificielle, ce congrès est l'occasion idéale pour en découvrir plus sur un secteur en plein boom.Au programme :Pour découvrir tout le programme, c'est par ici Plus de 2 000 visiteurs sont attendus durant l'événement.Une partie de l'événement est gratuite, avec un accès à l'espace expositions et aux 2 salles d'ateliers produits. Vous pouvez dès à présent réserver votre badge.Pour assister aux conférences, aux tables rondes, obtenir un accès à la plateforme de rendez-vous de l'événement et recevoir une synthèse des sujets discutés durant les conférences, vous devrez réserver le FullPass Conférences.Rendez-vous les 11 et 12 juin 2018 pour découvrir l'avenir et les secrets de l'intelligence artificielle en France !