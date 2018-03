Reddit bannit des subreddits dédiés au trafic de drogue et d'armes

Un réseau de 160.000 personnes

Une politique gouvernementale

Modifié le 26/03/2018 à 14h31

La suppression de ces groupes de discussions s'inscrit dans la nouvelle politique de Reddit visant à interdire la vente de certains biens ou services sur le site.LeDarkNetMarket réunissait de nombreux utilisateurs qui ne se cachaient pas d'acheter des drogues, des armes ou d'autres produits illégaux sur le. Avec plus de 160.000 lecteurs, il ne représentait cependant qu'une partie controversée du site aux 40 millions d'utilisateurs. Le subreddit étant ouvert, la police ne se gênait pas non plus pour le parcourir dans l'espoir de trouver des preuves de trafic. Le département de la Sécurité intérieure des États-Unis a même demandé au site de fournir des informations sur certains membres en 2015.Depuis mercredi 21 mars et la mise à jour de la politique de Reddit, vous n'avez plus accès à la page DarkNetMarket. Le site cherche à supprimer toutes les discussions qui favorisent la vente de biens et de services, dont la drogue, les armes ou la prostitution. Cette information a été confirmée à MotherBoard par un porte-parole de Reddit qui, en parlant de DarkNetMarket a déclaré : «». D'autres subreddits ont connu le même sort après la mise en application de ces nouvelles restrictions.Reddit n'est pas le seul site web à réprimer des discussions sur le marché noir. Craiglist a lui aussi décidé de fermer sa section "" depuis que le Sénat a approuvé le projet de loi FOSTA. Ce dernier permet au gouvernement de tenir les sites web responsables des actions de sa communauté. Craignant d'être traîné en justice pour certaines sections facilitant la prostitution, le réseau Craiglist a donc entièrement bloqué l'accès à ces discussions.Il ne serait pas étonnant que Reddit ait également supprimé certainspar avance afin d'éviter toute condamnation.